L’intricato tris di big match, il Napoli rincorre l’obiettivo Champions

L’edizione di Tuttosport riporta un’analisi generale del futuro del Napoli, al quale spetta un trittico di match molto difficili da disputare contro le big della classifica “alta”.

A fare capolino sono i tre big match – rispettivamente in trasferta – che il Napoli dovrà affrontare: Milan, Juventus e Roma.

“In previsione del tris di big match che il Napoli dovrà affrontare, rispettivamente tutti in trasferta, la preoccupazione mira su un fattore specifico: per ogni punto che non riusciranno a portare a casa, gli azzurri saranno un gradino più lontani dalla fase giorni della prossima Champions League.

La concezione è talmente chiara, che oggi con la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di meritato riposo, a Gattuso non servirà fare troppi giri di parole per spiegare la complessità del momento, e che una sola battuta d’arresto in questa settimana scottante potrebbe compromettere in maniera inflessibile il raggiungimento della zona Europea.

L’idea sarebbe quella di conquistare almeno 5 punti in tre partite, per portare avanti gli obiettivi prestabiliti e quelli raggiunti con due vittorie ed un pareggio. La buona notizia è il rientro definitivo di Mertens ed Osimhen, ossia i due bomber sui quali Gattuso fa riferimento per riuscire ad inseguire le due candidate allo scudetto Inter e Juventus”.

