LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta tremenda in Turchia contro la capolista

Il programma della partita

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Efes Istanbul-Olimpia Milano, match valido per la diciannovesima giornata di Eurolega 2019-2020. Dopo il successo di domenica pomeriggio al PalaLido contro Treviso, la truppa di coach Ettore Messina vola in Turchia per affrontare la capolista Efes, nella prima di due trasferte consecutive (giovedì sera sfida a Tel Aviv contro il Maccabi). La formazione di Ergin Ataman, dopo aver raggiunto un po’ a sorpresa la finalissima nella scorsa edizione, si candida quest’anno ad un ruolo da assoluta protagonista e punta senza indugi al bersaglio grosso. Il record di 15 vinte e 3 perse certifica ancor più lo status di questa squadra, che anche in patria guarda tutti dall’alto verso il basso con una sola sconfitta in 16 partite.

Dopo un periodo complicato, con sei sconfitte in sette partite, l’Olimpia ha rialzato la testa cogliendo due preziosi successi tra le mura amiche raggiungendo il sesto posto in graduatoria (10-8). Nell’ultimo turno al Forum, è caduto il Panathinaikos (96-87), diretta concorrente per un posto playoff contro cui i milanesi ora hanno lo scontro diretto a favore (78-79 ad Oaka). Contro i greci si è visto uno dei migliori Sergio Rodriguez della stagione (22 punti con 4 triple), ed è stato fondamentale il contributo di Keifer Sykes e Riccardo Moraschini (17 e 12 punti a testa). I turchi nell’ultimo turno sono stati in grado di sbancare il Palau Blaugrana per 82-86 contro quella che a detta di tutti è, per roster, la squadra da battere. Assoluto protagonista è stato ancora una volta Shane Larkin con 26 punti, ben coadiuvato dall’ex Barcellona Chris Singleton che ha chiuso con 17 punti e 8 rimbalzi. Proprio l’americano ex Boston Celtics è il pericolo numero uno per la difesa milanese; il nativo di Cincinnati è primo assoluto per valutazione con 24.12 ed è terzo miglior realizzatore della competizione con 20.53 punti ad allacciata di scarpe. All’undicesima giornata ha riscritto il record di punti in Eurolega segnandone 49 contro il Bayern Monaco con 10 triple mandate a bersaglio su 12 tentativi.

Per questa difficile sfida l’Armani non potrà contare su Riccardo Moraschini e Jeff Brooks, entrambi usciti malconci dalla sfida contro Treviso. L’ex Brindisi ha riportato lo stiramento del gemello mediale della gamba sinistra e verrà rivalutato nelle prossime settimane. Lo statunitense naturalizzato italiano ha riportato lo stiramento del bicipite femorale della coscia destra (almeno dieci giorni di stop). Tra le fila turche sarà assente l’ex Varese Bryant Dunston (infortunio al braccio) ed è in forte dubbio il serbo Vasilije Micic, 4° miglior assist man dell’Eurolega con 5.82 passaggi vincenti a partita.

La gara d’andata del Forum di fine novembre fu vinta dall’Efes per 76-81, grazie alle giocate nel finale di Larkin che chiuse con 17 punti e 5 assist; Tibor Pleiss mise a referto una doppia doppia da 14 punti e 12 rimbalzi mentre, tra le fila meneghine, non bastarono gli 11 con 9 assist di Rodriguez. Unico ex del match è Krunoslav Simon, passato ai turchi nel 2017 proprio dopo l’esperienza con le scarpette rosse (2015-17).

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 18.30, orario in cui è in programma la palla a due tra Efes Istanbul e Olimpia Milano.

