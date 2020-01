LIVE Besiktas-Brindisi, Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Basket, Champions League 2020, 11a giornata: Brindisi vola in Turchia, contro il Besiktas per due punti fondamentali– Besiktas-Brindisi, Champions League basket 2020: programma, orario, tv e streaming– Basket, Serie A 2020: 18^ giornata. La Virtus Bologna domina a Roma, Brindisi espugna Cantù al supplementare

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Besiktas Sompo Sugorta e Happy Casa Brindisi, match valido per la undicesima giornata del gruppo D di Champions League di basket maschile. I pugliesi provano a rilanciarsi in classifica per qualificarsi al prossimo turno della competizione europea facendo visita alla Besiktas Akatlar Arena.

Dopo la sconfitta dell’andata per 84-72, il Besiktas darà il 100% in casa ad Istanbul per mettere filo da torcere ai pugliesi. Entrambe le squadre sono a quota 4 vittorie e 6 sconfitte e soltanto un successo permetterebbe di dare ulteriori motivazioni nelle ultime tre gare per puntare all’Europe Cup. La vittoria contro Bonn nell’ultimo turno di coppa dà ancora speranze agli uomini di Burak Biyiktay, attualmente all’ottavo posto in campionato dopo la sconfitta contro il Bahçesehir.

Brindisi invece proverà a bissare il successo, ma soprattutto a vincere per la prima volta in Europa in trasferta in questa stagione. Frank Vitucci è reduce dalla sconfitta contro Digione negli ultimi minuti nonostante la rimonta sfiorata perdendo per 93-88: la vittoria europea manca dall’11 dicembre contro Neptunas Klaipeda, che come Brindisi, PAOK e Besiktas ha la stessa percentuale di vittorie. L’Happy Casa nell’ultimo turno ha vinto contro Cantù 93-92 all’OT salendo al quinto posto in classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE match tra Besiktas Sompo Sugorta e Happy Casa Brindisi, match valido per la Champions League di basket maschile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 18.00. Buon divertimento!

