LIVE Brescia-Patrasso, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: inizia la seconda fase

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Germani Leonessa Brescia-Promitheas Patrasso, match valido per la prima giornata del girone F delle Top 16 di Eurocup. Al PalaLeonessa la squadra di coach Vincenzo Esposito riprende il proprio cammino europeo ospitando i greci di coach Makis Giatras.

Inizia la seconda fase dell’Eurocup per una Brescia in un momento di forma strepitoso della stagione, i biancoblù sono infatti reduci da 7 vittorie consecutive in campionato. Per ottenere il pass qualificazione per i quarti di finale della competizione Luca Vitali e compagni dovranno concludere il gruppo almeno al secondo posto e in questa seconda fase oltre alla compagine ellenica i lombardi affronteranno anche l’Oldenburg (GER) e la Reyer Venezia che la Leonessa ha appena sconfitto in campionato (70-64) grazie ad un superlativo Awudu Abass.

L’avversario contro cui Brescia esordirà non sarà dei più teneri, il Promitheas è infatti squadra molto solida, terza forza del massimo campionato greco dietro solo a Panathinaikos e AEK Atene è stata capace di 6 vittorie nella prima fase di Eurocup. La squadra della terza città della Grecia per numero di abitanti (Patrasso) dopo Atene e Salonicco ha inoltre rinforzato il proprio roster a Dicembre con l’arrivo di Loukas Mavrokefalidis dallo Ionikos Nikaias e Vangelis Mantzaris dall’UNICS Kazan.

