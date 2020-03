LIVE Brescia-Venezia, Eurocup basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma tv e streaming del match – Brescia-Venezia di Eurocup e Olimpia Milano-Real Madrid di Eurolega a porte chiuse – Eurocup 2020, rinviata Darussafaka-Virtus Bologna

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Germani Leonessa Brescia-Umana Reyer Venezia, ultima giornata del gruppo F delle Top 16 di Eurocup. Biancoblu lombardi e orogranata veneti si giocano la qualificazione ai quarti di finale della competizione in un euroderby italiano che si disputerà a porte chiuse (così come Olimpia Milano-Real Madrid di Eurolega), a causa dell’emergenza coronavirus COVID-19.

Sia Venezia che Brescia tornano a giocare dopo le Final Eight di Pesaro dove la Reyer di coach Walter De Raffaele è riuscita a conquistare la sua prima storica Coppa Italia battendo in finale la Happy Casa Brindisi di Francesco Vitucci. La Leonessa di coach Vincenzo Esposito si è invece arresa subito alla Pompea Fortitudo Bologna nel match dei quarti di finale. Dopo il rinvio dell’ultima giornata di Serie A dunque sia Germani che Umana Reyer tornano a calcare il parquet dopo mezzo mese.

All’ultima giornata delle Top 16 la situazione del gruppo F è la più incerta di tutta l’Eurocup, nessuna squadra infatti è già qualificata o sicura dell’eliminazione. La classifica vede davanti Promitheas (GRE) e Reyer Venezia con 3 vittorie e 2 sconfitte mentre Oldenburg (GER) e Brescia hanno un record di 2-3 prima dell’ultima gara. Le ipotesi sono molteplici e complicate ma ciò che è certo e che in nessun caso è prevista la possibilità per le due franchigie italiane di passare insieme alla prossima fase. Con una vittoria Venezia sarebbe certa del passaggio del turno. Più difficile sarà invece per la Germani che dovrà o vincere con almeno 8 punti di scarto e sperare in una vittoria di Promitheas contro Oldenburg, oppure, in caso di affermazione dei tedeschi contro i greci, battere i lagunari nei tempi regolamentari con uno scarto superiore di almeno 13 punti rispetto a quello di Oldenburg nell’altro match conclusivo del girone.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Brescia-Venezia, ultima giornata delle Top 16 della 7DAYS Eurocup 2019-2020, in un PalaLeonessa a porte chiuse si decide il destino delle due formazioni italiane nel loro cammino europeo, palla a due prevista per le ore 20.30, buon divertimento!

