LIVE Brindisi-Digione, Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Happy Casa Brindisi e JDA Dijon, match valido per la decima giornata del gruppo D di Champions League di basket maschile. I pugliesi provano a rilanciarsi in classifica per qualificarsi al prossimo turno della competizione europea: sulla propria strada, il Digione.

L’Happy Casa Brindisi proverà a vendicare la sconfitta dell’andata maturata al Palais des Sports de Dijon per 95-75. Al PalaPentassuglia, gli uomini di Francesco Vitucci proveranno a tornare alla vittoria in Europa che manca dall’11 dicembre contro Neptunas Klaipeda. La sconfitta prima delle feste natalizie contro Bonn non aiuta per la classifica: attualmente, retrocederebbe nell’Europe Cup, dato che vanno ai playoff solo i primi 4 team. I pugliesi sfideranno Sassari ai quarti di finale delle Final Eight: Brindisi è al settimo posto in classifica in Serie A.

Se la passa decisamente meglio Digione, con il 66.7% di vittorie, come Bonn in testa alla classifica. I francesi sono al terzo posto in classifica nel campionato francese, dietro Lione e Monaco: la squadra della capitale della Borgogna ha vinto 14 partite e perse 3 in un ottimo cammino nella sua nazione. In Europa invece le uniche sconfitte sono giunte di fila a novembre contro Zaragoza e Bonn e contro Falco prima della pausa invernale.

