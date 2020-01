LIVE Brindisi-Paok, Champions League basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, programma e streaming di Brindisi-Paok

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Brindisi-Paok, dodicesima giornata della fase a gironi della Champions League di basket 2019-2020.

Dopo il bel successo ottenuto al supplementare in campionato contro la Virtus Roma, l‘Happy Casa proverà a rilanciare le sue quotazioni nella competizione europea, in seguito alla pesantissima sconfitta patita settimana scorsa in Turchia sul campo del Besiktas, che l’ha relegata all’ultimo posto nel suo girone. L’occasione è ghiotta perché di fronte ai pugliesi ci saranno i greci, anch’essi in coda al raggruppamento. Vincere o abbandonare il sogno qualificazione: sostanzialmente è questa la situazione per entrambe le compagini.

La sfida è sicuramente alla portata per gli uomini di Francesco Vitucci, capitanati dalla stella Adrian Banks. Il Salonicco è infatti in difficoltà e non riesce a trovare continuità nemmeno nel campionato ellenico, dove staziona al momento in penultima piazza. In più i salentini possono sfruttare il fattore campo: al PalaPentassuglia Brindisi ha vinto quattro delle cinque sfide disputate, perdendo solamente per mano dei francesi del Dijon.

Ci aspetta un incontro entusiasmante e ricco di azione con gli italiani miglior attacco e peggior difesa del Gruppo D. OA Sport vi invita a seguire l’incontro in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale punto per punto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Palla a due in programma alle ore 20:30, buon divertimento a tutti!

Credit: Ciamillo