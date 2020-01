LIVE Brindisi-Virtus Roma, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Happy Casa Brindisi-Virtus Roma, match valido per la diciannovesima giornata (la seconda di ritorno) del campionato LBA Serie A 2019-2020. Ritorno al PalaPentassuglia per coach Piero Bucchi che alla guida della compagine capitolina si appresta ad affrontare da ex la New Basket di coach Francesco Vitucci.

Oltre a Piero Bucchi, sulla panchina di Brindisi dal 2011 al 2016 saranno numerosi gli ex della gara, sia in campo che fuori. Jerome Dyson, in Puglia nella stagione 2013-2014 e John Brown, che ha vestito la maglia della Virtus in A2 nel 2016-2017. Nello stesso anno a Roma Simone Giofrè (oggi direttore sportivo della Happy Casa) rivestiva il ruolo di GM. Chiude Daniele Michelutti, assistente di Bucchi sia a Brindisi che nella capitale.

La Virtus Roma arriva al match in un periodo piuttosto nero della stagione, i giallo-rosso-blù sono infatti reduci da quattro sconfitte consecutive, nell’ordine Brescia, Venezia, Reggiana e per ultima la Virtus Bologna, passata al PalaEur con un netto 68-97 nell’ultimo turno. Gli uomini di Bucchi dovranno quindi provare a porre fine a questa striscia rossa per muovere una classifica che sta cominciando a farsi preoccupante. Fino a qui per Roma sono arrivate 7 vittorie e 10 sconfitte.

Brindisi è reduce da una vittoria in campionato e una sconfitta in Champions League, quest’ultima arrivata martedì sera per Adrian Banks e compagni, che hanno dovuto cedere 96-67 alla BJK Akatlar Arena di Istanbul al Besiktas. In Serie A invece i biancazzurri hanno avuto la meglio di Cantù, espugnando il PalaDesio all’overtime con il punteggio finale di 92-93. Brindisi si trova attualmente al sesto posto in classifica, in piena zona playoff con un record di 10-7.

OA Sport vi offre la diretta di Brindisi-Virtus Roma, diciannovesima giornata del massimo campionato italiano di basket 2020, la palla a due al Palazzetto dello Sport “Ezio Pentassuglia” è prevista per le ore 17.15. Buon divertimento con il nostro live testuale a partire dalle ore 16.45 per non perdersi nemmeno un punto della sfida degli ex della domenica!

