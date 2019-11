LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: quarti di finale, Krajinovic-Rublev 0-1 nel 1° set

Tweet on twitter

Secondo ace per il russo nel game e ottimo inizio per lui. Al servizio Krajinovic.

40-0 Due servizi vincenti da parte di Rublev e niente da fare per il serbo.

15-0 Largo il dritto di Krajinovic.

INIZIATO IL MATCH! Rublev al servizio.

10.46: Un incontro sulla carta molto equilibrato, anche perché su una superficie molto veloce su cui non è facile giocare.

10.43: I due giocatori hanno iniziato la fase di riscaldamento.

10.40: Russia che, vista l’assenza di Medvedev, ha potuto schierare solo Rublev e Khachanov nel singolare e nel doppio. Serbia che invece ha potuto ruotare maggiormente i propri uomini.

10.38: Squadre in campo per gli inni nazionali.

10.35: Grandi responsabilità per Rublev che ha il dovere di portare a casa il primo match contro Krajinovic per poi mettere in una condizione migliore Khachanov contro Djokovic.

10.27: L’unico precedente tra i due risale a Mosca con Krajinovic che si è imposto 7-5 7-6 (6).

10.24: A dare il via alle danze saranno Krajinovic e Rublev.

10.21: Djokovic apparso in grandi condizioni nonostante le fatiche di un’annata particolarmente logorante, in cui vi è la delusione dell’eliminazione nel round robin del Masters di Londra.

10.19: Questo l’ordine di gioco odierno:

OOP 1030h 🇷🇸 🆚🇷🇺

Krajinovic vs Rublev

Djokovic vs Khachanov

10.16: E’ chiaro che la prestazione di Djokovic nel match di stamane sarà determinante per le sorti del match.

10.13: Si arrivasse al doppio quale fattore decisivo, non sembra esserci un chiaro favorito tra le coppie Tipsarevic/Troicki e Khachanov/Rublev.

10.11: La situazione appare piuttosto incerta, perché Djokovic è favorito con entrambi i russi, Krajinovic no, ma potrebbe anche entrare in scena Dusan Lajovic, che è più vicino al loro livello.

10.08: La Russia, invece, è rimasta con tre soli giocatori, e soltanto due danno reali garanzie: Karen Khachanov e Andrey Rublev.

10.05: In Serbia-Russia, saranno tutte da verificare le intenzioni del capitano non giocatore Nenad Zimonjic, che nelle prime due sfide ha sempre affiancato, nei singolari, Filip Krajinovic a Novak Djokovic, avendo peraltro sempre ragione, visto il doppio successo di entrambi.

10.02: Quest’oggi si completerà il quadro delle semifinaliste alla Caja Magica e vedremo al mattino (con inizio anticipato alle 10:30, dopo le numerosissime lamentele per gli orari irreali visti nelle prime giornate) la sfida tra Serbia e Russia, mentre al pomeriggio si incontreranno contemporaneamente Spagna e Argentina sul campo centrale e Gran Bretagna e Germania sul secondo.

10.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale della Coppa Davis 2019 a Madrid (Spagna).

Il programma Coppa Davis (22 novembre) – La presentazione della giornata (22 novembre)

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei quarti di finale della Coppa Davis 2019 a Madrid (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.30. Buon divertimento! (Foto: LaPresse).