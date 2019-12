LIVE Cremona-Dinamo Sassari, Serie A basket in DIRETTA: i sardi di Pozzecco per rimanere in scia alla Virtus

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Così le partite di ieri della 16a giornata – Così Virtus Bologna-Milano – Così Brescia-Cantù

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valevole per il sedicesimo turno del campionato di Serie A 2019-2020 che mette di fronte Vanoli Cremona e Banco di Sardegna Sassari.

Per la Dinamo l’impegno del PalaRadi vuol dire tentare di consolidare la seconda posizione alle spalle della Virtus Bologna, mentre per la Vanoli la sfida di stasera rappresenta uno snodo cruciale per cercare di raggiungere le Final Eight di Coppa Italia. La formazione di Meo Sacchetti, infatti, al momento è nel gruppo delle seste insieme a Fortitudo Bologna e Venezia con 16 punti, e una vittoria la qualificherebbe automaticamente per la manifestazione del prossimo febbraio a Pesaro.

Loading…

Loading…

Gran parte dell’inversione di marcia in stagione della Vanoli si deve all’arrivo di Ethan Happ: da quel momento, 6 vittorie e 2 sconfitte per i lombardi. Ad oggi, l’ex Olympiacos è il quarto miglior realizzatore del campionato (16.8 punti di media), il secondo miglior rimbalzista (9.3) e il secondo con la più alta valutazione (22.6). I lombardi provengono dalla sconfitta a Brescia per 91-76, in cui Happ, insieme al nuovo arrivato Malachi Richardson e un Nicola Akele in sempre più importante crescita, è stato tra le poche note positive cremonesi.

Il Banco, a livello statistico, ha Miro Bilan come quarto più preciso tiratore da due (64%) e quinto migliore per valutazione (18.7), ma sono i numeri da tre punti a spaventare molte squadre: Michele Vitali, Marco Spissu e Dyshawn Pierre hanno rispettivamente il 49.1%, il 47.2% e il 46.8%: sono primo, secondo e quarto nella graduatoria specifica. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco hanno inoltre vinto le ultime cinque partite consecutive, due delle quali su campi non proprio semplici, quelli di Brindisi e di Treviso.

La sfida tra Vanoli Cremona e Banco di Sardegna Sassari comincerà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo