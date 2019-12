LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta durissima in Russia a Santo Stefano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di CSKA Mosca-Olimpia Milano, match inaugurale della sedicesima giornata di Eurolega 2019-2020.

La partita di oggi pomeriggio, oltre ad essere molto significativa per la zona alta della classifica, offre innumerevoli spunti di interesse e affascinanti narrazioni secondarie. Il primo personaggio su cui sarà focalizzata l’attenzione è sicuramente Ettore Messina. Il coach nativo di Catania, da pochi mesi sulla panchina dell’Olimpia Milano, ha vissuto una lunga storia d’amore con il CSKA Mosca, divisa in due tranche (la prima dal 2005 al 2009 e la seconda dal 2012 al 2014): durante questi sei anni Messina ha condotto il club russo per ben cinque volte alla finale di Eurolega, conquistando due titoli (2006, 2008) e mantenendo una percentuale di vittorie pari al 78.8% (123 gare vinte, 33 perse). Un’altra storia coinvolgente è quella che riguarda i playmaker titolari delle due squadre, Mike James e Sergio Rodriguez, che fino alla scorsa stagione giocavano a maglie invertite: per lo statunitense una sola stagione di ottima fattura a Milano, mentre per il Chacho due anni a Mosca culminati con la vittoria della massima competizione continentale.

Il match non verrà disputato nella capitale russa per via dell’indisponibilità degli impianti: si giocherà dunque eccezionalmente presso lo Yantarny Sports Palace di Kaliningrad, enclave russo di circa un milione di abitanti, situato sul Mar Baltico in mezzo tra Lituania e Polonia. La struttura è stata costruita nel 2009, ma sarà la prima volta in assoluto che ospiterà una partita di pallacanestro.

La palla a due dell’incontro tra CSKA Mosca e Olimpia Milano è fissata per le ore 18.00 italiane (19.00 locali). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

