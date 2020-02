LIVE Dinamo Sassari-Brindisi, Coppa Italia basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindis, terzo quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2019-2020. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro i sardi di coach Gianmarco Pozzecco e i pugliesi della New Basket di coach Francesco Vitucci si sfidano per un posto in semifinale. La vincente dell’incontro affronterà la vincente di Brescia-Fortitudo Bologna nel penultimo atto della competizione.

Dopo la sconfitta in finale dello scorso anno contro la Vanoli Cremona (83-74), i biancazzurri di coach Vitucci provano nuovamente a dare l’assalto alla Coppa Italia. Brindisi arriva a Pesaro dopo il settimo posto maturato alla fine del girone di andata anche se attualmente Adrian Banks e compagni occupano la quinta posizione in classifica con un bilancio di 13 vittorie e 8 sconfitte in Serie A. La compagine pugliese troverà sulla propria strada una delle squadre più accreditate per arrivare fino in fondo e sarà subito chiamata ad una prova di spessore contro una squadra che ha dimostrato di avere già acquisito una mentalità europea. A testimonianza di ciò la conquista della Dinamo di un posto agli ottavi di Champions League, competizione dalla quale l’Happy Casa è invece stata eliminata chiudendo ultima nel girone D.

La Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco arriva a Pesaro con le quote leggermente pendenti verso la propria parte per la prima gara, anche se nell’ultimo periodo i biancazzurri hanno ottenuto due sconfitte consecutive in campionato. La prima in casa contro l’Aquila Trento (87-90), la seconda all’Allianz Dome di Trieste, nel match immediatamente antecedente le Final Eight. Dopo essere stati avanti per quasi tutto l’arco dei 40 minuti, i sardi hanno ceduto 83-82 all’Allianz Trieste, uscita vincitrice dallo scontro con un 83-82 grazie ad un buzzer beater dall’arco di Juan Fernandez. Meglio è andata in Europa per il Banco che ha chiuso al secondo posto il gruppo A della Basketball Champions League con una striscia di quattro vittorie consecutive finali (Torun, Strasburgo, Hapoel Holon e per ultimi gli spagnoli del Manresa).

OA Sport vi propone la diretta di Dinamo Sassari-Brindisi, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia di pallacanestro 2020, la palla a due alla Vitrifrigo Arena di Pesaro è prevista per le ore 18.00, buon divertimento con il nostro live testuale per non perdersi nemmeno un punto della sfida tutta al bianco-azzurro, che metterà in palio un posto per le semifinali.

