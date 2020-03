LIVE Dinamo Sassari-Burgos, Champions League basket in DIRETTA: i sardi cercano la vittoria in gara-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-San Pablo Burgos, gara-1 degli ottavi di finale della Basketball Champions League 2019-2020.

La Dinamo Sassari si è resa protagonista di un ottimo cammino nella fase a gironi della massima competizione continentale targata FIBA: la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco ha chiuso con il record di 11-3 e si è piazzata al secondo posto del girone A, arrivando a un soffio dal Türk Telekom primo. Ora, però, si comincia a fare sul serio con gli scontri ad eliminazione diretta: il primo accoppiamento si presenta abbordabile, quantomeno sulla carta. L’urna ha infatti abbinato ai sardi il San Pablo Burgos, squadra spagnola che ha ottenuto la terza posizione nel gruppo B con il bilancio di 8 vittorie e 6 sconfitte. Nella Liga ACB, il sodalizio della Castiglia y Leon si trova nella parte centrale della classifica con il record di 11-11. In trasferta il team allenato da Joan Peñarroya non vince dallo scorso 11 gennaio ed ha avuto un rendimento piuttosto deficitario nella fase a gironi, dove ha raccolto soltanto due successi in sette incontri. Un’incognita è lo stato di forma dei sassaresi, che sono fermi da due settimane: la sosta potrebbe essere di aiuto ma, d’altro canto, potrebbe anche generare una certa fatica nel trovare ritmo.

La partita tra Dinamo Sassari e San Pablo Burgos comincerà alle ore 20.30. Buon divertimento con la Diretta Live testuale di OA Sport!

