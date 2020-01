LIVE Dinamo Sassari-Torun, Champions League basket 2020 in DIRETTA: i sardi a caccia dell’ottava vittoria in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima giornata di Basketball Champions League. La Dinamo Sassari si trova impegnata al PalaSerradimigni contro il Polski Cukier Torun.

La squadra di Gianmarco Pozzecco cerca l’ottavo successo continentale, dopo la sconfitta di Ostenda che ha rimesso in corsa Manresa e Turk Telekom Ankara per il primo posto nel girone A. L’occasione è propizia, perché si tratta di un testacoda in termini di classifica, dal momento che il Polski Cukier Torun si trova all’ultimo posto con otto sconfitte a fronte di sole due vittorie. Il match d’andata si concluse sul 95-113 in favore dei sardi.

Torun ha una caratteristica un po’ particolare, che è quella di essere contemporaneamente il miglior attacco e la peggior difesa della competizione, con quasi 93 punti di media fatti a gara a fronte di 99 subiti, un’enormità che spiega molte sconfitte della formazione allenata da Sebastian Machowski, in cui milita Chris Wright, dal lungo passato italiano. Pozzecco, invece, non ha più Jamel McLean, andato via dopo un tira e molla estenuante durato settimane.

Resta qualche dubbio sulla condizione di Dwayne Evans, le riserve sull’utilizzo del quale potrebbero essere sciolte soltanto nelle vicinanze della gara. Tutti a disposizione invece gli altri, a partire da Paulius Sorokas, la novità (se di tale si può parlare) per i tifosi della Dinamo in campionato, dopo che già in Europa aveva mostrato quelle cose interessanti che gli erano valse un contratto a Charleroi, la stagione scorsa, dopo una lunga gavetta nella nostra A2.

Il match tra Dinamo Sassari e Polski Cukier Torun inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

