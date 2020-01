LIVE Dinamo Sassari-Varese, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese, 18esima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2019-2020, nella prima giornata del girone di ritorno coach Gianmarco Pozzecco sfida il proprio passato, ospitando al PalaSerradimigni la Pallacansetro Varese di coach Attilio Caja.

La Dinamo Sassari inaugura il girone di ritorno con il match interno contro Varese, squadra con la cui divisa, il coach dei sardi Gianmarco Pozzecco ha vinto il suo unico scudetto da giocatore, stagione 1998-1999, il decimo e fino ad ora ultimo trionfo di Varese nel massimo campionato italiano di basket. Sassari sarà chiamata a riscattare il passo falso in Champions League, dove la Dinamo è stata sconfitta martedì sera da Oostende (88-82). Per i sardi sarà la prima gara senza James McLean, che dopo quattro mesi si è separato dai biancoblù. Ora l’ala-pivot ex Olimpia Milano è a tutti gli effetti un free-agent in cerca di una nuova sistemazione.

Varese arriva al match del Palazzetto dello Sport “Roberta Serradimigni” dopo la vittoria esterna contro Treviso (79-84), che non ha comunque permesso alla Openjobmetis di coach Attilio Caja di ottenere un posto alle Final Eight di Coppa Italia, che si disputeranno nel mese di Febbraio a Pesaro. I biancorossi hanno chiuso la prima metà della regular season al nono posto con 8 vittorie e 8 sconfitte. La squadra lombarda sarà chiamata a riscattare il netto 52-74 dell’andata, arrivato alla prima giornata di campionato al PalaWhirpool.

