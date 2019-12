LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna, Serie A basket 2020 in DIRETTA: scontro al vertice da brividi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Virtus Bologna, big match della 14ma giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al Palasport Roberta Serradimigni i sardi allenati da Gianmarco Pozzecco ospiteranno la capolista emiliana capitanata da Sasha Djordjevic, per uno scontro nello scontro tra due dei tecnici più stimabili del massimo campionato italiano.

Al momento le due compagini sono separate da quattro punti e la partita di oggi è una ghiotta occasione per entrambe: la Dinamo per dimezzare lo svantaggio e la Virtus per ampliare il distacco e difendersi da un eventuale successo dell’Olimpia Milano, in campo poco dopo contro Trento. Sassari proviene da quattro successi consecutivi tra Serie A e Champions League, che hanno regalato ulteriore spinta a un ottimo avvio di stagione. Bologna ha fatto ancora meglio finora, dal momento che può vantare il record di 11-1 in campionato (unico neo la sconfitta di Cremona) e in settimana con la vittoria di Monaco ha ottenuto il primo posto nel girone di EuroCup.

Di fronte il meglio che il basket nostrano possa offrire, con campioni del calibro di Milos Teodosic e Dyshawn Pierre a darsi battaglia. Ci attende dunque un incontro ricco di spettacolo che OA Sport vi invita a seguire in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale punto per punto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Palla a due alle ore 17:00, buon divertimento!

