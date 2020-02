LIVE Estonia-Italia basket, Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA: azzurri a caccia del bis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Estonia-Italia, seconda giornata del gruppo B delle qualificazioni ad Eurobasket 2021. La nazionale di coach Meo Sacchetti dopo la netta affermazione di giovedì al PalaBarbuto di Napoli contro la Russia (83-64) affronta al Saku Suurhall di Tallinn la rappresentativa estone trainata dal coach finlandese Jukka Toijala.

L’Italia affronta l’Estonia nella seconda giornata di qualificazione agli Europei di basket 2021, ai quali gli azzurri ricordiamo già essere comunque sicuri della presenza, poiché uno dei gironi della competizione continentale verrà disputato al Mediolanum Forum di Assago, casa dell’Olimpia Milano. Gli uomini di coach Meo Sacchetti arrivano a Tallinn dopo la vittoria di Napoli sulla Russia, 83-64 con 19 punti di Giampaolo Ricci e 15 di Michele Vitali. Rispetto alla gara di giovedì sarà della partita anche Francesco Candussi, centro della Tezenis Verona in A2 che prenderà il posto dell’infortunato Leonardo Totè, ala grande della Carpegna Prosciutto Pesaro.

L’avversario degli azzurri sarà l’Estonia di coach Jukka Toijala; i baltici hanno anch’essi esordito con una vittoria nelle qualificazioni, imponendosi alla prima giornata 72-81 in casa della Macedonia del Nord, grazie soprattutto ai 31 punti messi a referto da Kristian Kullamäe, guardia classe 1999 in forza al Real Canoe in Spagna. L’Estonia occupa attualmente il 49esimo posto del FIBA World Ranking, risultando essere la ventiseiesima squadra europea. Nel roster estone figurano ben tre giocatori tesserati per club italiani ovvero Henri Drell (Pesaro), Rain Veideman (Eurobasket Roma) e Siim-Sander Vene (Varese).

OA Sport vi offre la diretta di Estonia-Italia, match valido per le qualificazioni ad Eurobasket 2021. La palla a due al Saku Suurhall di Tallinn è prevista per le ore 18.00, buon divertimento con il nostro live testuale con aggiornamenti costanti.

