LIVE F1, GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA: prove libere 3, la Ferrari cerca risposte verso le qualifiche

10.25 Alle ore 11.00 scatterà l’ultima sessione di prove libere dell’anno per la Formula 1, in cui tutti i team avranno a disposizione 60 minuti per preparare al meglio la qualifica effettuando magari anche una breve simulazione di passo gara verso fine turno.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2019, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Ancora 60 minuti di test fondamentali per tutti i team in preparazione della qualifica con lo sguardo già puntato verso il 2020. Il turno si disputerà senza l’ausilio dell’illuminazione artificiale, che entrerà in funzione tra qualche ora con l’inizio delle prove ufficiali al tramonto in quel di Yas Marina.

La Mercedes ha dominato il venerdì soprattutto con Valtteri Bottas, il quale ha però montato un motore nuovo e più potente che lo costringerà a partire dal fondo della griglia in gara. Alla luce della penalizzazione per il finlandese, il favorito per pole position e vittoria diventa automaticamente il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton, record-man ad Abu Dhabi con quattro vittorie di tappa. Il britannico della Mercedes sembra davvero imbattibile soprattutto in ottica gara dopo aver impressionato nei long-run di ieri pomeriggio, ma dovrà dare il meglio di se per avere la meglio sulla Red Bull di Max Verstappen e sulle Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Le Rosse sembrano pagare dazio nel settore più tortuoso di Yas Marina, il terzo, candidandosi comunque ad un ruolo di outsider per la pole position.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2019 per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento all’ultima qualifica dell’anno per la Formula 1. Il semaforo verde è previsto per le ore 11.00: buon divertimento!

Foto: Lapresse