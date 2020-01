LIVE Fortitudo Bologna-Pesaro, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della 18^ giornata di Serie A

Al Paladozza va in scena il secondo dei due anticipi del sabato sera, con la Pompea che ospita la Carpegna Prosciutto.

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fortitudo Bologna e Vuelle Pesaro, valido per la diciottesima e prima giornata del girone di ritorno di Legabasket. I padroni di casa hanno disputato una prima parte di stagione estremamente positiva, chiudendo il girone d’andata addirittura al sesto posto (9 vinte e 7 perse), conquistandosi perciò un posto alle Final Eight di Coppa Italia che verranno disputate proprio in quel di Pesaro. I successi della formazione di coach Antimo Martino sono stati costruiti in prevalenza tra le mura amiche; 7 dei 9 successi totali dei bolognesi sono stati ottenuti davanti al proprio calorosissimo pubblico (con scalpi importanti, come quelli di Milano e Venezia). La missione degli ospiti appare quindi assai complicata. La Victor Libertas, occupa malinconicamente l’ultimo posto in classifica e deve ancora portarsi a casa il primo referto della stagione. Il cambio di coach in corso, con l’arrivo dell’esperto Giancarlo Sacco a discapito del giovane Federico Perego, e l’innesto dell’americano ex NBA Troy Williams non hanno finora portato i risultati sperati dalla dirigenza.

Nell’ultimo turno di campionato per i bolognesi è arrivata una convincente vittoria casalinga nel derby emiliano con la Grissin Bon Reggio Emilia (86-69) con un parziale decisivo di 25-12 nell’ultimo periodo. Dominatori dell’incontro sono stati il centro americano Henry Sims (23 e 12 rimbalzi) e Pietro Aradori (18 punti, 10 nell’ultimo quarto). I marchigiani, in casa contro la Pallacanestro Trieste, sono andati molto vicini a cogliere il primo successo stagionale; dopo che la terza frazione si era chiusa in perfetta parità (64-64), l’esperienza di determinati giocatori friulani ha fatto la differenza nello sprint e i pesaresi hanno dovuto rimandare ancora una volta l’appuntamento con la prima gioia stagionale. Migliori del match sono risultati essere Jaylen Barford con 21 punti e 7 rimbalzi e il classe 2000 Paul Eboua, che ha sfiorato la doppia doppia (20 punti e 9 rimbalzi).

Proprio il playmaker americano della Vuelle è il secondo migliore realizzatore della competizione (17.6 punti a gara) e se la vedrà contro Sims e Aradori, rispettivamente quinto e ottavo in questa classifica (15.9 per l’ex Virtus Roma e 15.7 per l’ex Virtus Bologna, miglior italiano in classifica). Come annunciato nella conferenza stampa di presentazione della partita da coach Sacco, non sarà della partita Clint Chapman, che sta recuperando dall’infortunio subito alla caviglia a novembre. Unici ex della partita sono i fortitudini Rok Stipcevic e Daniele Cinciarini; il croato è stato a Pesaro nel 2013, dopo aver rescisso con l’Olimpia Milano, mentre il playmaker lombardo è cresciuto nel vivaio della Scavolini, in cui è poi tornato nel biennio 2009-2011.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 20.30, orario in cui è in programma la palla a due tra Fortitudo Bologna e Vuelle Pesaro.

