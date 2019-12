LIVE Fortitudo Bologna-Trento basket, Serie A 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della dodicesima giornata

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A 2019-2020. Si affrontano al PalaDozza la Pompea Fortitudo Bologna e la Dolomiti Energia Trentino.

Si tratta della prima volta che le due squadre si affrontano in Serie A: tecnicamente sarebbe corretto dire che le due formazioni non si sono mai affrontate neanche in senso assoluto, non volendo contare i precedenti con la Biancoblu (di proprietà di Giulio Romagnoli, che poi cedette il titolo sportivo all’Azzurro Basket Napoli poiché nell’annata 2013-2014 la Fortitudo tornò per davvero sul parquet senza più divisioni di vario genere). La classifica vede la squadra allenata da Antimo Martino al quinto posto con 12 punti, mentre gli uomini di Nicola Brienza sono ottavi a 10.

Ci sono problemi legati agli infortuni da una parte e dall’altra: per la Fortitudo non potrà essere a disposizione il giovane Nicolò Dellosto, già in evidenza in più occasioni nel corso della stagione, per una distorsione a una caviglia, mentre Trento attende risposte dalla reazione ai carichi di allenamento degli ultimi giorni da parte di Aaron Craft, fermato dal menisco del ginocchio destro a metà novembre. Se il play titolare degli ospiti dovesse rientrare, comunque, è molto probabile un minutaggio contingentato al massimo.

Può diventare una notte particolare per Stefano Mancinelli, a 9 minuti dallo status di quarto giocatore più utilizzato della storia fortitudina (davanti a lui solo Gianluca Basile, Carlton Myers, Gregor Fucka e, ancora per poco, Dan Gay). Andrà in scena la sfida tra due ex compagni di squadra in epoca Virtus Bologna ed anche in Nazionale, Alessandro Gentile e Pietro Aradori, che condividono peraltro con il centro di Roma Davon Jefferson la quinta posizione tra i migliori marcatori della Serie A.

La palla a due di Fortitudo Bologna-Aquila Basket Trento sarà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

