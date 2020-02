LIVE Fortitudo Bologna-Virtus Roma, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fortitudo Bologna e Virtus Roma, valido per la ventiduesima giornata di Legabasket. I bolognesi, che al PalaDozza hanno perso in sole due occasioni in questa stagione, ospitano la formazione di Piero Bucchi che, dopo un ottimo inizio, vede ora avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione, con Pistoia e Trieste distanti solo due punti.

I bolognesi non provengono certo da un periodo roseo, avendo perso in 5 delle ultime 7 uscite; nello scorso turno è arrivata una sconfitta sul campo dei grandi rivali di Treviso per 78-66, in un match comandato dal primo all’ultimo minuto dai veneti. Bologna è stata capace di rientrare sino al -4 con 3′ da giocare, salvo poi segnare due punti nei minuti conclusivi, rendendo così vana la prestazione da 21 punti di Pietro Aradori. La stagione della squadra di Antimo Martino è però sin qui sicuramente positiva, con la squadra che settimana prossima si giocherà un quarto di finale di Coppa Italia contro la Leonessa Brescia.

Se il momento vissuto dalla Effe non è dei migliori, quello della squadra capitolina è un vero e proprio incubo: in casa contro Pistoia è arrivata la settima sconfitta consecutiva, ottenuta peraltro contro un avversario diretto per la lotta salvezza. Nella striscia negativa, bisogna ricordarlo, sono stati affrontati avversari prettamente di media-alta classifica (Virtus Bologna, Brindisi, Cremona e Brescia, tra le altre), ma ciò non toglie il fatto che ora la classifica giallorossa sia alquanto preoccupante. Contro i toscani i romani hanno toccato più volte la doppia cifra di vantaggio, salvo poi subire il ritorno ospite in un terzo quarto da 14-25. Nel concitato finale punto a punto è risultato decisivo un canestro di Justin Johnson con 6″ sul cronometro. William Buford ha fallito il tiro del nuovo sorpasso allo scadere, ma è comunque risultato essere il miglior marcatore dei suoi con 25 punti.

Nel match d’andata, disputato al PalaEur vinsero i padroni di casa per 79-65, con 21 punti di Davon Jefferson e 17 per Amir Alibegovic. Agli ospiti non bastarono i 16 di Kassisus Robertson. Giovanni Pini ha vestito la casacca della Fortitudo nel biennio 2017-19 ottenendo nella scorsa stagione la promozione nella massima serie coi bolognesi. Tra le fila biancoblù sono tre gli ex della partita: Henry Sims (protagonista assoluto della promozione in Serie A dei romani nell’ultima stagione), Daniele Cinciarini (a Roma dal 2005 al 2007) e Rok Stipcevic (nella capitale durante la stagione 2014-15). Antimo Martino è cresciuto come allenatore nella Virtus Roma, ricoprendo il ruolo di vice dal 2004 al 2015, prima di diventare capo allenatore di Ravenna.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 20.30, orario in cui è in programma la palla a due tra Fortitudo Bologna e Virtus Roma.

