LIVE Oldenburg-Venezia, EuroCup 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di EWE Baskets Oldenburg-Umana Reyer Venezia, primo turno della Top 16 di EuroCup 2019-2020 di basket. Alla la Grosse EWE Arena la squadra di Walter De Raffaele arriva come prima della classe, avendo chiuso in vetta il proprio girone nella regular season della EuroCup.

L’Umana Reyer Venezia ha chiuso la prima fase con un record di 8 vittorie e due sconfitte, con una striscia positiva di otto successi dopo il ko iniziale che le sono valsi il primo posto in classifica. L’Oldenburg ha chiuso il proprio girone al terzo posto, ma va sottolineato come dopo le tre sconfitte iniziali i tedeschi hanno inanellato uno score di 6-1 che è valso loro l’accesso alla seconda fase del torneo continentale.

Ci attende dunque uno scontro tra due formazioni in buona forma e che sanno che in un mini-girone come quello delle Top 16 ogni partita è fondamentale e non ci si possono concedere passi falsi. OA Sport vi invita a seguire l’incontro in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale punto per punto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Palla a due in programma alle ore 20:00, buon divertimento a tutti!

