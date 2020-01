LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2020 in DIRETTA: va in scena il derby lombardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

La presentazione della 17^ giornata di Serie A

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Pallacanestro Cantù, valido per la diciassettesima e ultima giornata del girone d’andata di Legabasket. Al Mediolanum Forum di Assago va in scena il derby lombardo, che vedrà sfidarsi la formazione di Ettore Messina, quarta in classifica, contro gli uomini di coach Cesare Pancotto, attualmente all’undicesimo posto in graduatoria.

L’Olimpia, reduce dalla sofferta vittoria in Eurolega contro i russi dello Zenit San Pietroburgo, proverà a ripartire col piede giusto dopo la bruciante sconfitta nel big match dello scorso turno contro la Virtus Bologna (83-70). Contro la prima della classe, Milano si è trovata a rincorrere per tutta la durata del match e a nulla sono bastate le buone prestazioni di Vladimir Micov (16 punti) e Sergio Rodriguez (19 punti e 5 assist).

Loading…

Loading…

I brianzoli nello scorso turno sono usciti sconfitti nella sfida interna contro la Leonessa Brescia (82-93). Dopo un gran primo quarto chiuso a 28 punti i canturini sono scivolati fino al meno 16 di fine terzo quarto ed il tentativo di rimonta finale non si è concretizzato. I migliori del match sono stati gli americani Wes Clark (23 punti con 5 assist) e Jason Burnell (15 punti). Un successo contro la corazzata meneghina, in concomitanza ad altri risultati favorevoli, potrebbe valere addirittura un posto per le Final Eight di Coppa Italia. Un risultato inimmaginabile poco più di un mese fa; da lì in poi però la squadra di Pancotto, grazie anche all’innesto di Joe Ragland (arrivato ad inizio Dicembre), ha infilato 4 vittorie nelle ultime 5 partite.

Il playmaker di Springfield è il grande ex della partita, avendo disputato una stagione in casacca biancorossa (2014-15) a seguito della prima esperienza in maglia Cantù. Altri ex del match sono gli italiani Andrea Pecchia e Andrea La Torre; il primo è stato grande protagonista nelle giovanili dell’Armani e con la prima squadra ha vinto il campionato 2015-16 senza però esser mai chiamato in causa. Da lì in poi è iniziato il giro di prestiti con l’approdo di quest’estate nella massima serie dopo un grande triennio in A2 a Treviglio. La Torre è stato anch’egli di proprietà Olimpia dal 2015 al 2018 venendo però girato in prestito senza mai esordire in prima squadra.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 17.00, orario in cui è in programma la palla a due tra Olimpia Milano e Pallacanestro Cantù.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo