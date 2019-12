LIVE Olimpia Milano-Trento, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma e la presentazione del match – La presentazione della giornata 14 di Serie A basket 2019-2020

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Aquila Dolomiti Energia Trento, match valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato di Serie A 2019-2020. Al Forum, gli uomini di coach Ettore Messina, ricevono la visita della squadra di Nicola Brienza.

Ultima gara interna del 2019 per l’Olimpia Milano che affronta in casa Trento dopo un filotto di quattro partite in sette giorni. I meneghini in campionato sono reduci da sette vittorie in otto delle ultime partite giocate, unico stop in casa della Fortitudo Bologna. In Eurolega invece Milano dopo cinque sconfitte di fila ha ritrovato giovedì la vittoria, sempre in casa contro Valencia (78-71) ed è pronta ad approfittare del big-match tra Dinamo Sassari e Virtus Bologna per o allungare sui sardi o accorciare sulle V Nere, in casa delle quali l’Armani Exchange chiuderà il proprio anno. Ancora assente Nemanja Nedovic ed è anche in dubbio la presenza di Jeff Brooks.

Loading…

Loading…

L’Aquila Trento di coach Nicola Brienza è invece reduce dalla vittoria in settimana contro Malaga, che ha permesso ai bianconeri di centrare l’ingresso alle Top 16 di Eurocup. Il percorso dei trentini in Europa non è però andato di pari passo con quello all’interno dei confini nazionali dove la Dolomiti occupa attualmente la 14esima posizione in classifica distante 4 punti dalla zona playoff. Alessandro Gentile, grande ex di giornata e compagni dovranno dunque cercare di invertire il trend di quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato per iniziare a risalire la china.

Oltre al già citato Alessandro Gentile, che a Milano ha lasciato un’impronta indelebile, ci saranno anche due altri ex, uno per parte: Davide Pascolo, tornato a Trento lo scorso anno dopo due stagioni con la maglia dell’Olimpia e quattro trofei nazionali vinti, e Alessandro Moraschini, nel 2016/2017 a Trento per poi passare da Mantova, Brindisi, e da questa stagione all’Armani.

OA Sport vi offre la diretta live testuale di Olimpia Milano-Aquila Trento, quattordicesima giornata di andata di Legabasket 2019-2020, al Mediolanum Forum palla a due prevista per le ore 18.00, buon divertimento!

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo