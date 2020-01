LIVE Olimpia Milano-Treviso, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Pallacanestro Cantù, valido per la diciottesima e prima giornata del girone di ritorno di Legabasket. Al PalaLido (il Mediolanum Forum è occupato per un concerto di Renato Zero) va in scena un grande classico della pallacanestro italiana. La formazione di coach Ettore Messina, quarta in classifica, affronta gli uomini di Massimiliano Menetti, attualmente in quattordicesima posizione e con una sola vittoria di margine sulla zona retrocesione.

L’Armani si presenta al match forte di un preziosissimo successo ottenuto giovedì sera in Eurolega contro il Panathinaikos, diretto concorrente per i play off e battuto per 96 a 87. In campionato però i meneghini vengono dalla sconfitta interna nel derby contro Cantù (83-89). Contro i brianzoli l’Olimpia, avanti per 83-78, ha subito un parziale di 11-0 negli ultimi 3’ di gioco e si è dovuta arrendere nonostante i 21 punti di Luis Scola e i 20 di Vladimir Micov.

I veneti nello scorso turno sono incappati nella quarta sconfitta consecutiva, cadendo tra le mura amiche contro Varese (79-84). Avanti 44-37 all’intervallo ha subito il ritorno dei lombardi che nella ripresa hanno sempre comandato; due liberi di David Logan a 14” hanno portato Treviso sul -1 (79-80) ma gli ospiti hanno chiuso ai liberi la contesa. Lo stesso Logan è stato senza ombra di dubbio il migliore dei suoi con 25 punti, Jordan Parks ha chiuso a quota 14 e Isaac Fotu a 12. I trevigiani nell’ultimo periodo hanno avuto a che fare con numerosi infortuni che hanno colpito vari giocatori del roster. Per questa partita Menetti dovrebbe avere a disposizione tutti gli effettivi, anche se Isaac Fotu e Aleksej Nikolic non sono ancora al top della condizione.

Tra le fila meneghine non saranno del match Vladimir Micov e Sergio Rodriguez (affaticamenti muscolari); dovrebbe rivedersi a roster Nemanja Nedovic. Coach Ettore Messina ha allenato dal 2002 al 2005 la Pallacanestro Treviso, allora Benetton (società differente da questa Treviso) conquistando al primo anno Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana, oltre al titolo di vicecampione d’Europa. Nella gara d’andata del PalaVerde, la prima della stagione, Milano vinse per 53-75, grazie ad un terzo quarto da 9-21 e trascinata dai 21 punti di Sergio Rodriguez e dai 13 di Riccardo Moraschini.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 12.00, orario in cui è in programma la palla a due tra Olimpia Milano e De’Longhi Treviso.

