LIVE Olimpia Milano-Valencia in DIRETTA: Eurolega basket 2020, padroni di casa obbligati a vincere

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Valencia, sfida valevole per la quindicesima giornata di Eurolega.

Dopo cinque sconfitte consecutive, l’Olimpia si trova costretta a vincere. Proprio come a Villeurbanne, anche a Madrid è stato fatale il terzo quarto alla squadra di Messina, che ha poi provato a restare nel match fino all’ultimo contro il Real. Il calendario, però, offre subito la possibilità di riscattarsi e la sfida di questa sera è importantissima per Milano, che deve tornare alla vittoria per non peggiorare ulteriormente la sua classifica.

Milano è attualmente in ottava posizione e quindi qualificata per i playoff con un record di 7-7, ma dietro ci sono ben quattro squadre che puntano ad agganciare la formazione milanese. Tra queste c’è anche il Valencia, reduce da un momento molto positivo come dimostrano le ultime due vittorie consecutive con Zalgiris e Baskonia.

L’Olimpia ha giocato quattro volte nella sua storia contro Valencia con bilancio in parità, 2-2. Nella stagione 2010/11 l’Olimpia vinse a Valencia 80-69 con 26 punti di Jonas Maciulis, 18 di Marjonas Petravicius e 17 di David Hawkins. Nel ritorno, che però si giocò a Biella, Valencia si prese la rivincita vincendo 75-60 con 20 punti di Rafa Martinez. Due anni fa, l’Olimpia ha vinto 103-98 dopo due tempi supplementari a Valencia rientrando da meno 17 nel terzo periodo, segnando 17 triple, record di squadra. Nella partita di ritorno, a Desio, Valencia vinse 93-89. In quella circostanza, Vlado Micov segnò 27 punti, record personale in EuroLeague.

Olimpia Milano-Valencia inizierà alle ore 20.45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

