LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: le V Nere senza paura nella bolgia della Stark Arena

Buonasera, e un benvenuto ai lettori di OA Sport alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Top 16 di EuroCup per quel che riguarda la Virtus Bologna, che va nella tana del Partizan Belgrado.

La Stark Arena, una delle arene più calde d’Europa, si prepara a ospitare uno scontro che sulla cartina del basket continentale manca dall’8 gennaio 2003: 17 anni esatti, per una strana coincidenza, da quell’ultima partita all’allora PalaMalaguti (oggi Unipol Arena) di Casalecchio di Reno, in Eurolega, in cui le V nere vinsero per 81-64. Quello di stasera è un vero e proprio ritorno a casa per Sasha Djordjevic, per otto anni al Partizan e protagonista della storica vittoria dell’allora Coppa dei Campioni nel 1992, con 23 punti suoi e 25 di Sasha Danilovic nella finale con la Joventut Badalona.

Oggi lo scenario è completamente cambiato, e vede la Virtus che sta cercando di riprendersi il suo posto sulla mappa europea, spinta da un gruppo di cui Milos Teodosic è l’autentico faro senza discussione, con Stefan Markovic a fare da vice di lusso, un blocco di americani che sta mostrando tutto il suo valore, Kyle Weems in testa, e un Giampaolo Ricci che sta semplicemente confermando quello che aveva fatto vedere a Cremona. Le V nere arrivano dalla vittoria di Trento in campionato e dall’aver vinto il girone A in EuroCup.

Il Partizan, invece, ha dovuto lasciare alla Reyer Venezia il primato del girone B, e ha una nutrita colonia di ex militanti nel campionato italiano: Nemanja Gordic (Roma, 2010-2012), James Michael McAdoo (Torino, 2018-2019), Rashawn Thomas (Sassari, 2018-2019), William Mosley (5 società in A2 e Trieste in A, 2012-2019). In panchina, però, c’è uno che del nostro Paese lo è di sangue: si tratta di Andrea Trinchieri, alla sua quarta panchina oltreconfine dopo quelle della Grecia, dell’UNICS Kazan e di Bamberg.

Il match tra Partizan Belgrado e Segafredo Virtus Bologna avrà inizio alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

