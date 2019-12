LIVE Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks, NBA in DIRETTA: show il giorno di Natale con Antetokounmpo ed Embiid

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di turno #33 di NBA che, al Wells Fargo Center, vede confrontarsi Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks, durante l’appuntamento serale, nell’orario italiano, del Christmas Day.

Partita ad alto tasso spettacolare in Pennsylvania: in Eastern Conference, i 76ers sono al quinto posto nella generale con 22 vittorie all’attivo e 10 sconfitte, pronti ad eguagliare almeno le semifinali delle ultime due stagioni, in cui ha perso contro Toronto e Boston. I Sixers sono guidati dal potenziale MVP della stagione regolare Joel Embiid, attualmente 21° miglior marcatore e 7° miglior rimbalzista in NBA con 23.1 punti e 12.8 rimbalzi a gara. Trionferanno loro nel primo dei 4 incontri della regular season?

Al primo posto in Eastern Conference, ed in generale nella Lega, ci sono i Milwaukee Bucks, con all’attivo 27 sfide vinte ed appena 4 sconfitte. L’MVP 2018-2019 Giannis Antetokounmpo, che viaggia da 2° e 6° in queste classifiche con 31 e 12.9 rimbalzi a gara, sta guidando i “Cervi” verso la conquista del primo posto della regular season per provare a migliorare almeno la finale di conference dell’anno scorso. Il Fiserv Forum, al secondo anno di vita, vuole la rivincita dopo Toronto in finale la passata stagione e sognare l’Anello come 50 anni fa.

OA Sport vi invita a seguirla in compagnia della nostra DIRETTA LIVE minuto per minuto, con la descrizione minuziosa di ogni singola azione: l’inizio del match è previsto alle ore 20.30, buon divertimento!

