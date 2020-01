LIVE Pistoia-Dinamo Sassari, Serie A basket 2020 in DIRETTA: prosegue la rincorsa dei sardi alla vetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Pistoia Basket 2000-Dinamo Banco di Sardegna Sassari, diciassettesima e ultima giornata di andata di Legabasket 2019-2020. Prima gara ufficiale del 2020 per toscani e sardi che anticipano l’ultimo turno del girone di andata al PalaCarrara di Pistoia. La Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco tenta l’aggancio in vetta alla Virtus Bologna di Sasha Djordjevic che scenderà invece in campo nel pomeriggio di domenica a Trento. Di fronte i biancoblù troveranno una OriOra Pistoia di Michele Carrea, già tagliata fuori dalla lotta per le Final Eight di Coppa Italia.

Archiviato un 2019 che resterà negli annali del basket sassarese, chiuso con una vittoria sulla Vanoli Cremona (84-74), la Dinamo Sassari riparte da Pistoia dove affronterà la terzultima forza del campionato, a quota 10 punti e davanti solo a Trieste (8) e al fanalino di coda Pesaro ancora fermo a 0. Coach Pozzecco recupera sia Stefano Gentile che Michele Vitali, i quali erano entrambi fermi ai box dalla sfida contro la Virtus rispettivamente per un affaticamento muscolare e crampi.

La OriOra Pistoia di coach Michele Carrea proviene invece dalla sconfitta del PalaWhirlpool di Varese dove i toscani sono stati superati 91-60 dalla Openjobmetis di coach Attilio Caja. I biancorossi sono pronti ad accogliere l’ex di giornata Daniele Magro, che ha vestito la canotta di Pistoia nella stagione 2014-2015 e poi dal 2016 al 2018. Ci sarà anche un’altro ex nelle fila di Pistoia, ovvero il classe 1992 Terran Petteway che nella scorsa stagione è stato tagliato proprio dal roster della Dinamo e cercherà dunque di prendersi la propria rivincita personale.

OA Sport vi propone la diretta live di Pistoia-Dinamo Sassari, 17esima e ultima giornata di andata del massimo campionato italiano di basket 2020, palla a due fissata per le ore 20.30, buon divertimento!

