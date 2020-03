LIVE Praga-Schio, Eurolega basket femminile in DIRETTA: le venete sognano il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 dei quarti di finale di Eurolega femminile 2019-2020. Di fronte ZVVZ USK Praga e Famila Schio, rispettivamente seconda del girone A e terza del girone B.

Quarta volta nelle ultime cinque stagioni ai quarti di finale per la formazione Campione d’Italia, allenata da Pierre Vincent; dall’altra parte c’è la squadra vincitrice dell’Eurolega 2014-2015, oltre che capace di raggiungere per quattro occasioni, da allora a oggi, le Final Four, con la sola eccezione del 2018. Si gioca a porte chiuse, poiché in tutta la Repubblica Ceca sono stati vietati gli assembramenti di numero superiore a 100 persone.

La punta di diamante della squadra ceca è senza dubbio Alyssa Thomas: 18.3 punti, 11.4 rimbalzi, 4.2 assist 26.2 di valutazione: questi i numeri delle medie da MVP della competizione fino a questo momento della giocatrice che in WNBA fa parte delle Connecticut Sun. Attenzione anche a Brionna Jones, che viaggia a medie non lontanissime da quelle della connazionale ed ex compagna di squadra anche negli States, e a Cristina Ouvina, 5.4 assist (miglior dato di Eurolega). Da sottolineare anche la presenza della croata Marija Rezan nel ruolo di centro e di quello che, fondamentalmente, è il blocco di metà nazionale ceca.

Le fortune di Schio, che arriva dal successo di misura su un ottimo Geas Sesto San Giovanni in campionato (con buzzer beater di Jillian Harmon), dipenderanno moltissimo dalla buona vena sotto canestro di Sandrine Gruda, che ha finora trascinato il Famila. Servirà però anche un apporto importante da parte del reparto esterne, con Leonor Rodriguez che ha dato una bella impronta alla squadra e Francesca Dotto sempre, stabilmente, in cabina di regia. Questo senza dimenticare le doti di realizzatrice di Harmon e la tecnica di Eva Lisec.

USK Praga-Famila Schio inizierà alle ore 19. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

