LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Reggio Emilia-Virtus Roma, match valido per la sedicesima giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al PalaBigi arrivano due squadre vogliose di riscatto dopo aver maturato due sconfitte consecutive: la formazione di Maurizio Buscaglia è reduce dai ko contro Venezia e Brindisi, mentre i capitolini hanno prima malamente ceduto il passo a Brescia al PalaEur e poi sono andati vicinissimi all’impresa sul campo dei campioni d’Italia in carica di Venezia, arrendendosi soltanto negli ultimi secondi di gioco.

L’obiettivo, dunque, tanto per gli emiliani quanto per i romani, è quello di chiudere bene l’anno, con una vittoria che darebbe morale e punti preziosi in classifica. Attualmente la Grissin Bon occupa il 14° posto con sei successi e otto sconfitte, mentre la Virtus Roma di Piero Bucchi è 11ma con un record di sette vittorie e otto partite perse. I capitolini sono ancora aggrappati alla zona playoff grazie ad un avvio molto convincente, mentre gli emiliani distano due punti dalla post-season e mirano a risalire la china in campionato già a partire da oggi.

Ci attende un incontro estremamente equilibrato, con Reggio Emilia forse un pizzico avvantaggiata dal fattore campo (dove ha raccolto quattro affermazioni). OA Sport vi invita a seguire la sfida in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale punto su punto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Palla a due alle ore 18:30, buon divertimento!

Credit: Ciamillo