LIVE Trento-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: derby italiano fondamentale per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Darussafaka-Trento – Trento-Partizan Belgrado – Partizan Belgrado-Virtus Bologna – Virtus Bologna-Darussafaka

Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata delle Top 16 di EuroCup. Arriva il tempo del derby italiano del girone A, quello tra Dolomiti Energia Trento e Segafredo Virtus Bologna.

Se il match è di vitale importanza per le V nere, che devono vincere per confermare che la notte di Belgrado è un ricordo ormai passato, per l’Aquila Basket è una vera e propria questione di vita o morte (sportiva, per fortuna). Dopo la sconfitta con i serbi, infatti, la formazione di coach Nicola Brienza è a due sconfitte, e una terza la metterebbe quasi definitivamente in ginocchio in relazione alle prospettive europee. Per Bologna, invece, il record è di 1-1 dopo il successo al PalaDozza sul Darussafaka.

Loading…

Loading…

Nel recente match di campionato tra le due Trento ha rischiato una rimonta spettacolare nei secondi due quarti, ma la Virtus è passata ugualmente alla BLM Group Arena grazie a una serata spettacolare di Milos Teodosic, 30 punti e la capacità di rispondere colpo su colpo in un finale infuocato ad Alessandro Gentile. Justin Knox, centro casalingo, si è espresso così in merito alla sfida in arrivo ricordando la precedente: “Abbiamo bisogno di sistemare alcune situazioni difensive che ci sono costate care nel finale punto a punto, avremo sicuramente qualche adattamento da apportare per farci trovare pronti a questa sfida importante“.

La Virtus Bologna arriva dal successo nettissimo contro Pistoia in Serie A (90-60), a differenza della Dolomiti Energia, travolta da un 17/29 difficilmente ripetibile da tre di Reggio Emilia, vittoriosa nel Trentino per 81-103. Per gli ospiti parla coach Sasha Djordjevic: “Domani affronteremo una partita difficile, tosta e competitiva. Non dobbiamo pensare agli ultimi risultati di campionato, sia nostri che loro, perché la gara di domani sarà una partita a sé“. Le due squadre entreranno in campo conoscendo già, o quantomeno intuendo, il risultato dell’altra sfida del girone, Darussafaka-Partizan, in campo quasi due ore prima.

Trento-Virtus Bologna inizierà alle ore 20. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo