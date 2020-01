LIVE Trento-Virtus Bologna, Serie A basket 2020 in DIRETTA: trasferta ostica per la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della gara – La presentazione della diciassettesima di andata di Legabasket

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dolomiti Energia Trento-Virtus Segafredo Bologna, match valido per la diciassettesima giornata di andata di Legabasket 2019-2020. La capolista di coach Sasha Djordjevic apre il 2020 e chiude il girone di andata del massimo campionato italiano al PalaTrento, casa dell’Aquila Basket di Nicola Brienza.

Gara fondamentale quella che si giocherà a Trento, in particolare per quanto riguarda gli accoppiamenti per le Final Eight di Coppa Italia. La Virtus Bologna vuole blindare il primo posto in classifica con una vittoria ma non sarà facile per le V Nere che hanno sempre perso nelle ultime 4 partite giocate al PalaTrento. Gli emiliani sono reduci da due vittorie di fila in Serie A, l’ultima contro l’Olimpia di Ettore Messina (83-70), l’altra invece a Natale nel ritrovato derby di Basket City contro la Fortitudo, dominato da Milos Teodosic e compagni dal primo all’ultimo quarto e chiuso sul risultato finale di 94-62.

Dall’altra parte la Dolomiti di Nicola Brienza cercherà una prova di spessore contro la regina del campionato per continuare a sperare in una qualificazione alla Coppa Italia, molto difficile ma non ancora aritmeticamente impossibile per i trentini. Dopo lo stop del Forum contro l’Olimpia Milano, Trento ha trovato due affermazioni consecutive in campionato, contro Trieste in casa (80-53) e Varese in trasferta (81-86). L’Aquila occupa ora la decima posizione in classifica con 14 punti (7 vittorie e 8 sconfitte).

OA Sport vi offre la diretta live testuale di Trento-Virtus Bologna, diciassettesima giornata di andata della Serie A di basket 2020, appuntamento con la palla a due fissato alle ore 17.30 di domenica, buon divertimento!

