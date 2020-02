LIVE Trieste-Dinamo Sassari, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca di Dinamo Sassari-Hapoel Holon di Basketball Champions League

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Allianz Pallacanestro Trieste-Dinamo Banco di Sardegna Sassari, gara valida per la ventunesima giornata del campionato LBA Serie A 2019-2020. All’Allianz Dome di Trieste i biancorossi di coach Eugenio Dalmasson ricevono il Banco di coach Ginamarco Pozzecco, chiamato a riscattarsi dopo il 59-65 subito da Trieste all’andata.

Trieste arriva alla sfida con i sardi dopo tre sconfitte consecutive, nell’ordine Venezia (72-81), Varese (91-85) e per ultima l’Olimpia Milano, passata lo scorso turno all’Allianz Dome con un netto 67-85. I biancorossi di coach Dalmasson proveranno a rialzare la testa da una situazione difficile, sia dal punto di vista dei risultati che di classifica dove l’Allianz si trova al penultimo posto in graduatoria con 10 punti al pari di Pistoia e davanti soltanto al fanalino di coda Pesaro, fermo a 2 punti (1 vittoria e 17 sconfitte).

Dopo la vittoria in settimana contro l’Hapoel Holon (83-73), alla Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco spetta ora una doppia trasferta prima delle Final Eight di Coppa Italia a Pesaro. Dopo Trieste la squadra sarda sarà ospite del Manresa, nell’ultima giornata del gruppo A di Champions League, Sassari è comunque già sicura del passaggio agli ottavi di finale della competizione europea. Il Banco di Sardegna in campionato è reduce dalla sconfitta interna contro Trento (87-90) che ha fatto perdere terreno a Spissu e compagni dalla capolista Virtus Bologna, portatasi a +4 in classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Allianz Pallacanestro Trieste-Dinamo Banco di Sardegna Sassari, ventunesima giornata (la quarta di ritorno) del massimo campionato italiano di basket 2019-2020. L’appuntamento con la palla a due dell’Allianz Dome di Trieste è fissato alle ore 18.30, buon divertimento!

