LIVE Trieste-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Basket, Serie A 2019-2020: l'anno si chiude con Virtus Bologna-Olimpia Milano, fuochi d'artificio nel capoluogo emiliano

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valido per la 16esima giornata di Serie A di basket maschile che, al PalaRubini – Allianz Dome, vede confrontarsi l’Allianz Pallacanestro Trieste contro la Pompea Fortitudo Bologna, durante l’appuntamento pomeridiano della palla a spicchi tricolore.

Match interessante a Trieste, con i padroni di casa che sono costretti a vincere. Coach Dalmasson e i suoi uomini non navigano in acque tranquille: l’Allianz Pallacanestro è al 16esimo posto con appena 6 punti. La terza ed ultima vittoria sin qui è giunta contro Treviso il primo dicembre, in casa: dopo la sconfitta contro Trento nell’ultimo turno di campionato, Fernandez e Cavaliero proveranno a guidare i compagni ad una grande prestazione davanti a 7000 sostenitori.

La Fortitudo Bologna invece, vuole ripartire: gli emiliani sono al sesto posto in classifica, in piena zona playoff. Pietro Aradori e i suoi compagni però hanno subito una brutta sconfitta nel Christmas Day: un derby indigesto contro la Segafredo Bologna per 94-62, non ha fatto digerire il panettone natalizio. La Pompea dunque proverà di nuovo a macinare punti dopo le convincenti sfide di Sassari e Brindisi prima dello stop contro i cugini.

l'inizio del match è previsto alle ore 17.30

