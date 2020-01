LIVE Venezia-Brescia, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: derby italiano già decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Umana Reyer Venezia-Germani Brescia, match valevole per la seconda giornata del gruppo F delle Top 16 di EuroCup 2019-2020. L’affascinante derby italiano è già decisivo: i lagunari, sconfitti all’esordio, non possono più sbagliare per non compromettere il cammino europeo, mentre per i lombardi sbancare il Taliercio significherebbe compiere un passo avanti pesantissimo verso la qualificazione ai quarti di finale.

Dopo aver concluso la prima fase con otto vittorie consecutive e il conseguente primo posto nel girone B, Venezia ha cominciato le Top 16 con la sconfitta in Germania contro l’EWE Oldenburg per 98-87: la squadra di Walter De Raffaele è dunque già chiamata a una reazione di spessore e stasera potrà contare sul fattore campo, che nella laguna notoriamente tende ad indirizzare i match dalla parte degli orogranata. Discorso diverso per Brescia, che giunge nel capoluogo veneto sulle ali dell’entusiasmo dopo aver infilato ben nove successi di fila: è insomma un momento magico per la formazione di Vincenzo Esposito che, dopo aver raggiunto la prima storica qualificazione alle Top 16 di EuroCup, ha portato a casa anche il primo match della seconda fase, sconfiggendo a domicilio il Promitheas Patras per 63-57.

Curiosamente le due squadre si sono affrontate in campionato proprio dieci giorni fa al PalaLeonessa: dopo una lunga e difficoltosa rimonta, a spuntarla sono stati i lombardi con il punteggio di 70-64. La palla a due del match è prevista per le ore 20.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

