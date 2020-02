LIVE Venezia-Brindisi, Finale Coppa Italia basket in DIRETTA: a Pesaro è caccia a un nuovo nome nell’albo d’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Venezia-Virtus Bologna – Venezia-Milano – Brindisi-Sassari – Brindisi-Fortitudo Bologna

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Coppa Italia 2020 tra Umana Reyer Venezia e Happy Casa Brindisi.

Come già successo l’anno scorso, accade anche in quest’occasione: chi andrà via dalla Vitifrigo Arena di Pesaro con la Coppa in mano lo farà per la prima volta nella propria storia. Mai, infatti, queste due squadre hanno vinto il trofeo di metà stagione, e anzi la Reyer è alla sua prima finale in assoluto, mentre la formazione pugliese torna all’ultimo atto a un anno di distanza dal 2019, quando arrivò la sconfitta in finale contro la Vanoli Cremona.

Le due squadre hanno incrociato il loro cammino due volte in questa stagione: la prima in Supercoppa Italiana, a Bari, quando Venezia vinse in rimonta dopo un primo quarto da soli 6 punti segnati, la seconda invece al PalaPentassuglia di Brindisi, dove l’Happy Casa si impose per 75-71 grazie a quell’Adrian Banks che sta dimostrando di meritare non soltanto il titolo di MVP della manifestazione, ma sta mettendo anche una grande candidatura sull’esserlo dell’intera stagione di Serie A.

Per arrivare alla finale la squadra di coach Walter De Raffaele ha sconfitto in fila le due grandi potenze del basket italiano: la Virtus Bologna nei quarti (81-82 al supplementare con tiro decisivo di Austin Daye) e l’Olimpia Milano in semifinale per 63-67. Gli uomini di Frank Vitucci, invece, hanno superato prima, in maniera clamorosa, ma meritata, il Banco di Sardegna Sassari per 86-91, e poi hanno travolto la Fortitudo Bologna per 78-53.

La finale di Coppa Italia vedrà la palla a due alzarsi alle ore 18. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

