LIVE Venezia-Trento basket, Serie A 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra Diretta Live testuale della partita tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino valida per la decima giornata di Serie A 2019-2020!

Le due squadre vengono entrambe da una sconfitta nell’ultima giornata di campionato, i campioni d’Italia di coach Walter De Raffaele hanno perso a Varese all’overtime per 93-91 e sono a quota quattro vittorie e cinque sconfitte, l’Aquila di Nicola Brienza hanno ceduto in casa per 89-79 al cospetto della Vanoli Cremona e hanno anche loro quattro vittorie stagionali in Serie A ma una partita in meno rispetto alla Reyer, quindi quattro sconfitte. In Eurocup invece la Reyer è arrivata al sesto successo consecutivo vincendo fuori casa per 80-73 contro il Tofas Bursa e si è qualificata per le Top 16, mentre Trento ha perso la seconda partita di fila in trasferta per 108-88 contro i tedeschi dell’Oldenburg.

La partita comincerà alle 20.30 di stasera al Palasport Taliercio di Mestre, buon divertimento con la nostra diretta live!

