LIVE Venezia-Virtus Bologna, Serie A basket 2020 in DIRETTA: trasferta in laguna difficilissima per la capolista

La presentazione della ventesima giornata di Serie A – La cronaca di Trento-Virtus Bologna di Eurocup –La cronaca di Patrasso-Venezia di Eurocup

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Umana Reyer Venezia-Segafredo Virtus Bologna, match valido per la ventesima giornata del campionato LBA Serie A 2019-2020. Il match-clou del terzo turno di ritorno del massimo campionato italiano di basket va in scena al Palasport “Giuseppe Taliercio” di Venezia-Mestre. Si affrontano i campioni d’Italia in carica di coach Walter De Raffaele e la sino a qui capolista e assoluta protagonista della regular season Virtus Bologna di coach Sasha Djordjevic.

La Reyer Venezia proviene dalla vittoria di martedì sera a Patrasso dove gli orogranata si sono imposti 67-70 in volata sul Promitheas portandosi in testa alla classifica del gruppo F della 7DAYS Eurocup. Con due vittorie e una sconfitta ora Bramos e compagni si trovano alla pari della Germani Brescia di Vincenzo Esposito. In campionato l’Umana è invece in una striscia aperta di tre vittorie (Trieste, Brescia e Fortitudo Bologna) che hanno riportato la compagine lagunare in piena zona playoff, al settimo posto con un record di 10-8.

La Virtus Bologna ha anch’essa vinto in Eurocup in settimana nell’euro-derby contro l’Aquila Trento di Nicola Brienza. Le V nere di coach Djordjevic hanno espugnato il PalaTrento con un 67-73, grazie ad un sempre decisivo Milos Teodosic da 23 punti. In Serie A la Segafredo non perde dal 22 dicembre (91-77 subito dalla Dinamo Sassari) ed è ancora saldamente in testa alla classifica con 32 punti (record di 16-2). Nell’anticipo del sabato sera la Virtus dovrà però faticare non poco per avere ragione di una Venezia che avrà dalla sua un Taliercio in sold-out da giorni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Virtus Bologna, ventesima giornata di Legabasket 2019-2020. L’appuntamento con la palla a due del Palasport “Taliercio” è fissato per le 20.30, buon divertimento con il live testuale dell’anticipo del sabato sera, che vedrà di fronte i detentori dello scudetto contro l’attuale capolista del campionato, in un match che promette scintille.

