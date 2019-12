LIVE Virtus Bologna-Fortitudo Bologna, Serie A basket in DIRETTA: il derby dei sogni a Natale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della partita – Le parole dei due allenatori – Orario, canale e streaming di Virtus Bologna-Fortitudo Bologna

Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Fortitudo Bologna, anticipo della 15ma giornata della Serie A di basket 2019-2020. Nella magica serata di Natale torna nella massima serie italiana il derby di Basket City, giunto alla sua edizione numero 106. Alla Virtus Segafredo Arena si attende il pienone per assistere allo scontro epico tra le due compagini che hanno fatto la storia di questo sport nella città dove il basket è religione.

Stasera i favori del pronostico sono tutti dalla parte della Virtus, guidata dal talento cristallino del serbo Milos Teodosic e dalla guida sapiente di coach Sasha Djordjevic. Le V Nere, al momento, svettano in cima alla classifica del campionato: dopo aver vinto le prime 10 partite stagionali, però, la Segafredo è uscita sconfitta da due degli ultimi tre match disputati, sintomo che la squadra sta iniziando ad avvertire un po’ di stanchezza dopo l’inizio folgorante e questo potrebbe rimescolare le carte in un incontro che, già di per sé, è diverso da tutti gli altri.

La Fortitudo, dal canto suo, pur non avendo una rosa paragonabile a quella dei rivali, ha iniziato la stagione col piede giusto e attualmente occupa la sesta posizione in classifica grazie ad un roster ricco di giocatori di esperienza come l’ex Pietro Aradori, Henry Sims e Maarty Leunen. OA Sport vi invita a seguire questo match sentitissimo in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale punto per punto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Palla a due alle ore 20:30, buon divertimento!

