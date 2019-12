LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: scontro diretto ad altissima quota

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Segafredo Virtus Bologna e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valida per la sedicesima giornata della Serie A 2019-2020.

Torna oggi, vivo come non lo era da numerosissimi anni, il grande scontro tra le due superpotenze del basket italiano, le squadre più titolate del mondo della palla a spicchi tricolore. La Virtus ci arriva da prima in classifica, con 24 punti, mentre l’Olimpia segue al terzo posto a quota 20, con la Dinamo Sassari nel ruolo di coprotagonista a 22. I padroni di casa arrivano dalla fragorosa vittoria nel derby contro la Fortitudo per 94-62, gli ospiti giungono dalla vendetta dell’ex (non Mike James, ma Daniel Hackett) in quel di Kaliningrad contro il CSKA Mosca (78-75).

Una delle novità più interessanti proposte nel derby da coach Sasha Djordjevic è stata quella di schierare insieme, in quintetto base, Milos Teodosic e Stefan Markovic: una cosa mai accaduta finora, dato che a partire titolare era sempre Markovic con Teodosic da sesto uomo di extralusso. Potrebbe essere una mossa che rivedremo oggi, anche perché dall’altra parte c’è Sergio Rodriguez, con il quale potrebbe dar vita a un duello di rilevanti proporzioni. Ma non sono solo loro i protagonisti: Giampaolo Ricci, Amedeo Della Valle, Kyle Weems, Luis Scola, sono solo alcuni dei più attesi in questo pomeriggio bolognese.

Per l’ultima volta in stagione regolare si gioca alla Virtus Segafredo Arena, impianto temporaneo all’interno della Fiera di Bologna, che sarà rimesso in opera durante i playoff scudetto. Sul fronte della squadra di Ettore Messina c’è da registrare l’assenza di Nemanja Nedovic, che si è fatto di nuovo male a Kaliningrad (contrattura) e che verrà rivalutato nei prossimi giorni. Entrambe le squadre dovranno far ricorso a una certa dose di turnover, in considerazione della lunghezza dei roster.

Il match tra Virtus Bologna e Olimpia Milano inizierà alle ore 15:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

