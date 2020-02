LIVE Virtus Bologna-Pesaro, Serie A basket 2020 in DIRETTA: la capolista sfida il fanalino di coda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Segafredo Virtus Bologna e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A italiana di basket maschile. Quarta giornata di ritorno del massimo campionato italiano, con i primi in classifica che giocano in casa al PalaDozza.

La Virtus Bologna torna in campo per confermarsi in vetta: gli emiliani sono al comando della classifica con 34 punti, dopo aver collezionato appena due sconfitte sin qui. La Segafredo hanno vinto all’andata 94-79 in una sfida dominata: Milos Teodosic&Co. sono reduci dalla vittoria contro i campioni in carica a Venezia per 83-71. I detentori della Champions League hanno vinto entrambe le partite contro Trento nella Top16 di EuroCup dopo le 8 vittorie e due sconfitte del girone.

Pesaro torna in campo ancora come fanalino di coda, al momento al 17° posto con appena 2 punti in un campionato deludente, rispettando le previsioni di inizio stagione come papabile retrocessa. I marchigiani hanno perso anche contro Sassari nell’ultimo turno di campionato: un match senza storia, vinto dai sardi per 107-82. La prima vittoria in campionato è giunta proprio in Emilia Romagna contro la Fortitudo Bologna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE match tra Segafredo Virtus Bologna e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, sfida valida per la 21esima giornata di Serie A italiana di basket maschile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 20.45. Buon divertimento!

