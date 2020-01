LIVE Virtus Bologna-Pistoia, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione e il programma tv e streaming del match – Il programma della diciannovesima giornata di Serie A –La cronaca di Virtus-Darussafaka di Eurocup

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Segafredo Bologna-Pistoia Basket 2000, seconda giornata di ritorno del campionato LBA Serie A 2019-2020. Al PalaDozza la capolista di coach Aleksandar Djordjevic ospita la compagine toscana allenata da Michele Carrea per l’anticipo del sabato sera.

La Virtus Bologna ritorna al PalaDozza dopo tre giorni dalla prima vittoria nelle Top 16 di Eurocup. Mercoledì sera infatti le V nere hanno avuto la meglio per 83-72 dei turchi del Darussafaka Tekfen Istanbul grazie ai 19 punti di Milos Teodosic e ai 15 di Julian Gamble. In campionato invece la capolista è reduce dall’ancora più netta vittoria del PalaEur di Roma dove gli uomini di Djordjevic hanno travolto 68-97 la Virtus Roma di coach Piero Bucchi (top-scorer della gara Kyle Weems con 14 punti messi a referto). Bologna arriva dunque all’appuntamento con tutti i favori del pronostico per provare a prolungare l’imbattibilità casalinga di questa stagione.

Loading…

Loading…

La OriOra Pistoia di coach Carrea sta invece attraversando un momento complicato della stagione, i biancorossi sono in una striscia aperta di tre sconfitte consecutive, nell’ordine Varese, Pistoia e Trento e si trovano al penultimo posto in classifica alla pari di Trieste con 10 punti. Per i toscani fino a qui sono arrivate 5 vittorie e 12 sconfitte con l’ultimo successo che risale al 22 dicembre (91-79 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro). A Pistoia serverà dunque una prestazione perfetta per impensierire Milos Teodosic e compagni. All’andata giocata al PalaCarrara di Pistoia arrivò un 78-88 in favore della squadra di Saha Djordjevic.

OA Sport vi propone la diretta di Virtus Bologna-Pistoia, diciannovesima giornata (la seconda di ritorno) della LBA Serie A 2019-2020, la palla a due del PalaDozza è prevista per le ore 20.30, buon divertimento con il nostro live testuale per non perdersi nemmeno un punto dell’anticipo del sabato sera!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo