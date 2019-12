LIVE Virtus Roma-Brescia, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Roma-Brescia, posticipo serale della 14ma giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al PalaEur i capitolini aspettano la Leonessa per una delle partite più equilibrate del turno odierno, in cui è possibile che a determinare il risultato finale siano i dettagli.

Si tratta di una sfida dal sapore di playoff, con i padroni di casa attualmente ottavi in classifica, ma con una partita in più giocata, e i lombardi quarti, seppur con lo stesso numero di vittorie dei capitolini, vale a dire sette. La Virtus arriva da due successi consecutivi, con l’ultimo di gran spessore ottenuto sul campo del Trento, mentre Brescia dopo il ko di Sassari a inizio mese ha vinto contro Pistoia, ma soprattutto ha conquistato con due successi l’accesso alla seconda fase della EuroCup.

Determinante potrebbe essere il fattore campo, visto che la Germani in questo avvio di stagione ha faticato lontano dalle mura amiche, con solo due vittorie in trasferta, mentre la Virtus Roma ha portato a casa quattro dei suoi sette successi in casa. Ci attende un match estremamente interessante che OA Sport vi invita a seguire in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale punto per punto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Palla a due alle ore 20:45, buon divertimento!

