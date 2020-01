LIVE Virtus Roma-Virtus Bologna, Serie A basket 2020 in DIRETTA: trasferta nella Capitale per la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Virtus Roma-Virtus Bologna, il match più atteso della diciottesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. La trasferta nella Capitale inaugurerà il girone di ritorno della capolista, che ha girato a quota 28 punti (record di 14-2) con due lunghezze di margine sulla Dinamo Sassari prima inseguitrice.

Ci sarà l’atmosfera delle grandi occasioni al PalaEur, come testimonia il fatto che i primi due anelli saranno totalmente gremiti e verrà aperto al pubblico di casa anche il terzo, decisione che durante questa stagione si era resa necessaria soltanto in occasione della sfida contro l’Olimpia Milano. La Virtus Bologna è reduce dalla sconfitta piuttosto netta sul difficile campo del Partizan Belgrado nella gara che ha aperto il percorso delle V nere nelle Top 16 di EuroCup. In campionato il cammino del team di Aleksandar Djordjevic durante il girone d’andata è stato quasi impeccabile (unici nei i ko giunti a Cremona e a Sassari): a livello statistico, i bolognesi sono in testa per numero di punti (83.9 di media), rimbalzi (42.2), assist (20.9), percentuale nel tiro da due punti (57.9%) e palle recuperate (8.4). Ovviamente, una gran parte del gioco dei bianconeri transita dalle mani dei due playmaker serbi, Milos Teodosic e Stefan Markovic, entrambi nella top 5 degli assistmen della Serie A; sotto le plance Julian Gamble e Vince Hunter riescono spesso ad essere dominanti, mentre Kyle Weems se in giornata può essere devastante (per informazioni, chiedere alla Fortitudo).

La Virtus Roma, invece, ha completato la prima metà del campionato all’undicesimo posto a quota 14 punti. A macchiare il record dei capitolini sono state le tre sconfitte consecutive di fine 2019, che hanno impedito loro di potersela giocare fino in fondo per l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. La formazione di Piero Bucchi è stata finora piuttosto scostante, alternando prestazioni esaltanti a prove a dir poco deludenti. Le fortune del team giallorosso si basano tanto sull’asse play-pivot, costituito da Jerome Dyson e Davon Jefferson (quarto giocatore del campionato per valutazione, 20.7 di media).

All’andata la Virtus Bologna si impose con il punteggio di 74-67, mentre l’ultimo precedente tra le due squadre giocato nella Capitale risale al 4 gennaio 2015 (vittoria romana). La palla a due del match è prevista per le ore 16.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

