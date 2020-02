LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: scontro diretto quasi decisivo in Lituania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Eurolega in programma alle ore 19.00.

E’ una partita fondamentale per la squadra di Ettore Messina, reduce da tre sconfitte consecutive in campo europeo, compresa l’ultima con il Khimki Mosca che ha notevolmente complicato i piani di Milano. Attualmente l’Olimpia è fuori dalle prime otto e deve assolutamente vincere in Lituania per risollevarsi in classifica e per non trovarsi scavalcata anche dallo Zalgiris, che è dietro solo di una vittoria.

La formazione di Jasikevicius è in un grande momento di forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partita di Eurolega, che hanno rilanciato le ambizioni playoff dei lituani. Milano ha recuperato Nemanja Nedovic, ma ha perso, invece, Arturas Gudaitis, che è rimasto a casa per la gastroenterite. Servirà una partita perfetta all’Olimpia e soprattutto serve una reazione da parte di una squadra che ha l’obbligo di credere ancora nei playoff.

All’andata l’Olimpia ha vinto 85-81, costruendo il successo nel primo quarto, chiuso avanti 23-7. Una partita che ha visto lo Zalgiris rientrare anche sul -2, ma Rodriguez (17 punti) e Micov hanno chiuso poi i conti dalla lunetta.

Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano inizierà alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

