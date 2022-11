Liverpool-Napoli, dove vedere il match in streaming e diretta tv

Dove vedere Liverpool-Napoli: streaming e diretta tv

“Il passaggio agli ottavi di finale di Champions League per il Napoli di Luciano Spalletti è già in banca, ma stasera ad Anfield Road contro il Liverpool gli azzurri vanno a cercare il primo posto del girone. Per raggiungere l’obiettivo basterebbe un pareggio, così come una sconfitta con 3 gol di scarto”. Ne parla Tuttosport.

La partita tra Liverpool e Napoli si gioca alle 21 ad Anfield Road e sarà trasmessa in tv e streaming da Sky (SkySport 255 e SkyGo), Now e Mediaset Infinity.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

