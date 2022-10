La Gazzetta dello Sport – Liverpool-Napoli, è tempo di dimostrazioni: Kvara e Osi sotto i riflettori.

Luciano Spalletti ha una grande orchestra a disposizione, e gode di due solisti eccezionali, quali Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Contro il Liverpool sarà d’obbligo, per ambedue i giocatori, dimostrare di essere all’altezza e confermare i risultati eccezionali portati avanti dalla prima giornata di campionato e quella europea:

“A dire il vero i due ci erano riusciti anche all’andata con i fantastici dribbling del georgiano a sinistra e gli strappi in profondità del nigeriano che trasformarono in fragile e affondabile la difesa di van Dijk e compagni, non proprio gli ultimi arrivati. Però Osimhen sbagliò un rigore e poi si fece male. Ora sono di nuovo insieme e in ottima forma, come hanno dimostrato sabato al Maradona. Ed entrambi hanno sognato sfide del genere in Europa per esaltarsi e per lasciare il segno.

Costituiscono una coppia nuova e assolutamente moderna di attaccanti. Con Victor che con la sua verticalità apre spazi importanti, nel quale Kvara sa tuffarsi per farsi trovare pronto alla conclusione. Otto gol a testa in questa stagione e tante azioni spettacolari in piena sintonia. Vedremo se anche a Liverpool il Napoli riuscirà a salire su questo fantastico… Ottovolante”.

