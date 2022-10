Liverpool-Napoli non sarà in chiaro: cambio di programma per Mediaset

Liverpool-Napoli, non sarà trasmessa in chiaro

Liverpool-Napoli non sarà trasmessa in chiaro, c’è un cambio di programma per Mediaset, la partita che sarà trasmessa in chiaro è Bayern Monaco-Inter. Di seguito il testo del comunicato di Mediaset:

“Dopo aver consolidato il secondo posto, i nerazzurri di Simone Inzaghi volano in Baviera per chiudere il girone C con una vittoria. Appuntamento a martedì 1 novembre alle ore 21 su Canale 5. Non perderti anche le altre partite dell’ultima giornata dei gironi di UEFA Champions League su Mediaset Infinity”.

