Llorente sottoposto al tampone, non era la prima volta

Il quotidiano Il Mattino lascia trapelare un retroscena su Llorente.

Secondo il giornale di Via Scarfoglio, il tampone effettuato all’attaccante spagnolo ieri al rientro al centro di Castel Volturno, non è stato il primo. Ricorderete che Llorente, alla vigilia di Napoli-Barcellona, era affetto da stato febbrile: anche in quell’occasione i medici ritennero necessario sottoporlo al test. Non era ancora scoppiata la pandemia ed il risultato fu negativo.

